Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:14, 06 Haziran 2017 Salı
Latin Amerika
09:42, 06 Haziran 2017 Salı

  • Paylaş
Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya geldi
Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya geldi

Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya gelerek barış sürecinde verilen sözlere bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya’da hükümet yetkilileri ve Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcileri, hafta sonu bazı örgüt mensuplarının tutuklanmasının ardından gerilen barış sürecini değerlendirmek üzere toplandı.

Tibu kenti kırsalındaki Cano Indio toplanma alanında düzenlenen görüşmeye, Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, eski İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ve FARC lideri Rodrigo Londono'nun yanı sıra örgütün Baş Müzakerecisi Ivan Marquez ile liderlerinden Pastor Alape katıldı.

Taraflar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, toplantıda barış sürecinde verilen sözlere bağlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.

Marquez, hafta sonu iki FARC mensubunun tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmasına değinerek “Çözülmediği takdirde iyi ilerleyen barış sürecine zarar verebilecek bazı olayları görüştük.” ifadesini kullandı.

HÜKÜMET İLE FARC ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI SÜRECİ

FARC'ın doktoru olarak bilinen Jose Vasquez ve Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) ile çalışmalar yürüten örgüt mensubu Yimmi Rios, hafta sonu tutuklanmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Olay sonrası açıklama yapan Londono, yaşananları "anlaşmanın ihlali" olarak tanımlamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da tutuklamaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını belirtmiş, sorunun çözüleceği yönünde açıklama yapmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına (MM&V) teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmaları sürüyor. Mayıs ayı sonunda sona ermiş olması gereken silah bırakma süreci, taraflar aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.



İlgili Konular Kolombiya FARC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Suriye için Astana görüşmeleri 12 Haziran'da
Suriye için Astana görüşmeleri 12 Haziran'da

Astana'daki Suriye görüşmelerinde "güvenli bölgelerin" uygulaması görüşülecek
BM'den İsrail'e 'İşgale son verin' çağrısı
BM'den İsrail'e 'İşgale son verin' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Filistin'in devlet olma özlemini gerçekleştirmesi, İsrail'in güvenlik endişelerini gidermesi ve kalıcı barışın temellerinin atılmasının tek yolu 1967'de başlayan İsrail işgaline son verilmesidir" dedi
Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya geldi
Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya geldi

Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya gelerek barış sürecinde verilen sözlere bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi
Brezilya Devlet Başkanı Temer'e 84 soru
Brezilya Devlet Başkanı Temer'e 84 soru

Brezilya Devlet Başkanı Temer'in, hakkındaki pasif yolsuzluk ve adaletin engellenmesi şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında polisin gönderdiği soruları cevaplamama hakkı bulunuyor
Tunus'tan Katar krizine diyalog ve çözüm yolu çağrısı
Tunus'tan Katar krizine diyalog ve çözüm yolu çağrısı

Tunus'ta siyasi partilerin bir kısmı sükunet çağrısı yaparken, diğer kısmı da Katar'ın yanında yer alınması gerektiğini belirtti
ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına 'saldırı' uyarısı
ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına 'saldırı' uyarısı

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu
Trump'tan özelleştirme önerisi
Trump'tan özelleştirme önerisi

ABD Başkanı Trump, ABD Federal Havacılık Yönetiminin sorumlu olduğu hava trafik kontrolünün, kar amacı gütmeyen bir işletmeye devredilmesini teklif etti
Güney Sudan'daki çatışmada en az 38 ölü
Güney Sudan'daki çatışmada en az 38 ölü

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Gogrial eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada en az 38 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı
Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı
Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı

İngiliz polisi, başkent Londra'da cumartesi gecesi meydana gelen terör saldırılarını düzenleyen 3 kişiden 2'sinin kimlik bilgilerini açıkladı
Almanya nın derdi ne ANALİZ
Almanya’nın derdi ne? | ANALİZ

Almanya Türkiye’ye karşı öylesine sert oynuyor ki, uzlaşıya varmak için boş alan bırakmıyor. Neredeyse her aşama ve her grup Türkiye’ye karşı açık düşmanlık içeren beyanatların parçası oluyor
Liberman Katar krizi İsrail için fırsat
Liberman: Katar krizi İsrail için fırsat!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Arap ülkeleriyle iş birliği yapmak için İsrail'e büyük fırsat sunuyor" dedi
Ruanda'da Erbakan Camisi'nin temelleri atıldı
Ruanda'da Erbakan Camisi'nin temelleri atıldı

Ruanda'da bin 200 Müslümanın istifade edeceği Erbakan Camisi'nin yapımına başlandı
Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı
Suudi Arabistan'daki El-Cezire ofisi kapatıldı

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı
Akıncı Ön koşullar kalktı Cenevre'nin yolu açıldı
Akıncı: Ön koşullar kalktı, Cenevre'nin yolu açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin davetiyle gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre'nin yolu da açılmış oldu" dedi
Almanya 462 Neonaziyi arıyor
Almanya 462 Neonaziyi arıyor

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 462 aşırı sağcı bulunamadığı için tutuklama emri infaz edilemiyor
Çin Filistin ve Tunus'tan 'Katar' açıklaması
Çin, Filistin ve Tunus'tan 'Katar' açıklaması

Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirirken, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları da, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Haberler

FARC silah bırakmamakla tehdit etti
FARC silah bırakmamakla tehdit etti

FARC'ın silah bırakma süreci 20 gün uzatıldı
FARC'ın silah bırakma süreci 20 gün uzatıldı

FARC'tan boşalan bölgelere silahlı çeteler yerleşti
FARC'tan boşalan bölgelere silahlı çeteler yerleşti

FARC üyeleri silah bırakma alanlarına ulaştı
FARC üyeleri silah bırakma alanlarına ulaştı

Kolombiya'da hükümet ile ELN barış görüşmelerine başladı
Kolombiya'da hükümet ile ELN barış görüşmelerine başladı

Kolombiya liderinden barış süreci övgüsü
Kolombiya liderinden barış süreci övgüsü

FARC'la anlaşmada kritik 31 Ocak yaklaşıyor
FARC'la anlaşmada kritik 31 Ocak yaklaşıyor

Kolombiya'da FARC üyelerine af
Kolombiya'da FARC üyelerine af






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 