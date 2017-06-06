Kolombiya'da hükümet ve FARC temsilcileri bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kolombiya’da hükümet yetkilileri ve Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcileri, hafta sonu bazı örgüt mensuplarının tutuklanmasının ardından gerilen barış sürecini değerlendirmek üzere toplandı.
Tibu kenti kırsalındaki Cano Indio toplanma alanında düzenlenen görüşmeye, Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, eski İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ve FARC lideri Rodrigo Londono'nun yanı sıra örgütün Baş Müzakerecisi Ivan Marquez ile liderlerinden Pastor Alape katıldı.
Taraflar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, toplantıda barış sürecinde verilen sözlere bağlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.
Marquez, hafta sonu iki FARC mensubunun tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmasına değinerek “Çözülmediği takdirde iyi ilerleyen barış sürecine zarar verebilecek bazı olayları görüştük.” ifadesini kullandı.
FARC'ın doktoru olarak bilinen Jose Vasquez ve Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) ile çalışmalar yürüten örgüt mensubu Yimmi Rios, hafta sonu tutuklanmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.
Olay sonrası açıklama yapan Londono, yaşananları "anlaşmanın ihlali" olarak tanımlamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da tutuklamaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını belirtmiş, sorunun çözüleceği yönünde açıklama yapmıştı.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına (MM&V) teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmaları sürüyor. Mayıs ayı sonunda sona ermiş olması gereken silah bırakma süreci, taraflar aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
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