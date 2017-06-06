Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun Katar diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katarkonusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sırasıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.
Bölgede barış ve istikrarın önemine işaret edilen görüşmelerde, mevcut gerilimin düşürülmesinde diplomasi ve diyalog yolunu tercih etmenin öneminin vurgulandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki temaslarına devam edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Türkiye'nin Kıbrıs Konferansı sürecindeki rolüne ilişkin, "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.
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Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir" denildi.
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