10:05, 06 Haziran 2017 Salı

Suriye için Astana görüşmeleri 12 Haziran'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrakhmanov Suriye krizinin çözümünü öngören yeni görüşmelerin önümüzdeki hafta başında beklendiğini söyledi.

Kazinform ajansına konuşan Abdrakhmanov, "Rusya yetkilileri bize bu görüşmelerin 12-13 Haziran tarihinde Astana'da yapılması konusunda bilgi verdiler. Önümüzdeki günlerde, garantör ülkelerin bu toplantının gündemi ve katılımcıları hakkında bizi bilgilendirmesini bekliyoruz” dedi.

Astana' görüşmelerinin önceki turu Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturulması konusunda bir mutabakat imzalanması ile sona ermişti. Bu görüşmelere katılan Suriyeli muhalifler Rusya’nın güvenlik bölgeleri oluşturma teklifini reddetmişti. Rusya, Türkiye ve İran’ın bu konudaki ortak açıklamasından sonra Suriye muhalefetinin temsilcisi Usame Abu Zeid Suriye toprak bütünlüğünü korunması gerektiğini söylemişti.

Kazinform’a göre yeni müzakerelerde taraflar Suriye'de oluşturulacak "güvenli bölgelerin" nasıl işleyeceğini tartışacaklar.

