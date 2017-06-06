Güncelleme: 10:18, 06 Haziran 2017 Salı

Şehit Astsubay Halisdemir'in adı ortak tatbikata verildi





TSK, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk komandoları ile Pakistan komandolarının katıldığı ortak tatbikat düzenlendi. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Pakistan’a giden personelin katıldığı tatbikat 12-21 Mayıs'ta Pakistan Ulusal Terörle Mücadele Merkezinde yapıldı. Faaliyet, "Ömer Halisdemir Pakistan-Türkiye Ortak Komando Tatbikatı" olarak adlandırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynamış, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edilmişti.

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