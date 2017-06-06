10:15, 06 Haziran 2017 Salı

Katar misilleme yapmayacağı açıkladı





Katar Dışişleri Bakanı krizin ardından yaptığı açıklamada, "Körfez ülkelerinin hamlelerine misilleme yapmayacağız" ifadelerinde bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Altı Arap ülkesinin diplomatik ilişkileri kestiği Katar, Körfez'de oluşan krizin hafiflemesi için taraf ülkelere uzlaşma çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanı, Körfez'deki komşularına karşı misilleme yapmayacaklarını ve diyalog istediklerini söyledi.

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