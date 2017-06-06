10:26, 06 Haziran 2017 Salı

SDG Rakka'ya harekât başlattı





YPG / PKK yoğunluklu Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın başkenti Rakka'nın kuzeyindeki askeri üsse saldırı başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Reuters haber ajansı, PKK'nın Suriye bağlantısı YPG'nin büyük çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), DEAŞ'ın de facto başkenti Rakka'nın kuzeyindeki askeri üsse atak başlattığını duyurdu. SDG'nin aynı anda Rakka'nın doğusundaki el Maslab kasabasına da harekât başlattığı ifade edildi. ,

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