11:00, 06 Haziran 2017 Salı

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı





FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 47 kişinin gözaltına alınması için çalışma başlattı. Karar kapsamında 7 ilde 11 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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