11:12, 06 Haziran 2017 Salı

Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Los Angeles kentinde geçen yıl kurulan Türk Amerikan Toplumu Derneği TURCA'nın, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiye iftar verdiği belirtildi.

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 2016'da faaliyetlerine başlayan TURCA, ilk kez iftar organizasyonunu gerçekleştirdi.

Orange County'deki Al Noor Camisi'nde, yarısına yakını Suriye'den yeni gelen mültecilerden oluşan 250'yi aşkın misafire verilen iftarda Türk yemek ve tatlıları servis edildi.

İftarın ardından yaptığı kısa konuşmada TURCA Başkanı Vakkas Doğantekin, Kaliforniya'da yaşayan Amerikalı Müslümanlar ve Türklerin bir araya geldiği organizasyonlara imza atmak istediklerini belirtti.

Ermeni diasporasının, PKK lobisinin ve Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının yoğun olarak yaşadığı bir bölgede faaliyet yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Doğantekin, "TURCA'nın yapacak daha çok işi var." dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi başladığında Los Angeles'ta organize olup Türk konsolosluğu önünde toplandıklarını ve derneği kurmayı o gün kararlaştırdıklarını anlatan TURCA Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Susuz ise "Biz Türkiye'nin ilimini, irfanını, edebini, merhametini, cömertliğini ve ümmet sevgisini, öncelikle burada yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Amerika'ya göstereceğiz." diye konuştu.