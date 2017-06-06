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Venezuela'daki protestolarda yakılan genç öldü
Venezuela'daki protestolarda yakılan genç öldü

Hükümet karşıtı protestolarda üzerine benzin dökülerek yakılan genç hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda, göstericilerin ateşe verdiği gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, mayıs ayında, başkent Caracas'ın Altamira bölgesinde hükümet karşıtı göstericiler tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan 21 yaşındaki Orlando Figuera hayatını kaybetti.

Vücudunun yüzde 80'inde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşan Figuera hastanede tedavi ediliyordu.

Muhalefet tarafından 20 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde Figuera, protestocuların arasında kalmıştı. Genç, önce darbedilmiş sonra da üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Adalet Bakanlığı gencin bıçaklandığını da duyurmuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir televizyon programında, Figuera'nın hükümeti desteklediği için saldırıya uğradığını belirterek olaydan muhalefeti sorumlu tutmuştu. Görgü tanıkları ise gencin göstericileri soymaya çalışırken yakalandığını iddia etmişti. Yaralı genç, yetkililere hırsız olmadığını ama protestocuların kendisini hırsız sandıkları için saldırdığını söylemişti.

MART AYINDAN BU YANA GÖSTERİLERDE EN AZ 60 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan bazı görgü tanıkları da genci ateşe veren grubun "Chavezciye ölüm" diye bağırdığını ileri sürmüştü.

Sosyal medyada yer alan videoda, kalabalıktan kaçmaya çalışan bir erkeğin önce dövüldüğü ardından üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği görülmüştü.

Ülkede mart ayından bu yana devam eden gösterilerde en az 60 kişi hayatını kaybetti.



İlgili Konular Orlando Figuera Venezuela
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