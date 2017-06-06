Yağlı boya öğrenmenin yaşı yok

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal'in Halk Eğitim Merkezi kursunda yaptığı yağlı boya tablolar ilgi görüyor.
Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hayal, zamanını resim yaparak değerlendirmeye başladı.
Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi resim kursuna devam eden Hayal, kurs öğretmeni ve diğer kursiyer arkadaşlarının takdirini topluyor.
Hayal yaptığı açıklamada, resim merakının ailesinden kaynaklandığını söyledi.
Annesinin çok güzel resim ve el işleri yaptığını, kendisinin de ondan ilham aldığını anlatan Hayal, "Çocukluğumdan beri resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapmak bana ekstra enerji veriyor. 'Resim duygularımı çok değiştirdi, beni gençleştirdi' diyebilirim. Burada çok güzel bir aile ortamımız var. Arkadaşlarla da uyum içindeyiz. Bu mutluluğu size tarif edemem. Çocuklarıma ve torunlarıma resimler yapıyorum. Çok seviniyorlar. Beni takdir ediyorlar." diye konuştu.
Hayal, haftada 2 gün resim kursuna geldiğini ama evde de çizimlerine devam ettiğini belirterek, en çok pastel renkleri sevdiğini ifade etti.
Resim öğretmeni Ceylan Geyik de Necla Hayal'in ilerleyen yaşına rağmen bu isteğine, azmine imrendiklerini dile getirerek, "Kendisinin çalışmaları bize hayat ışığı oluyor. Bu yaştaki tüm bayanların bu tür kurslara gelip resim yapmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta buraya gelen kursiyerler birer ressam olmuyor ama onlar için güzel bir sosyal aktivite oluyor." ifadelerini kullandı.
Kursiyerlerden Alparslan Karca da onun resim yapma azminin kendilerine örnek olduğunu vurgulayarak, "Ben kendisinden çok esinleniyorum. Onu gördükçe hayata ne kadar bağlı olduğunu görüyorum. Bu bizim hepimiz için bir ilham oluyor." dedi.
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
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