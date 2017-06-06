Putin ABD televizyonuna vatanperverliğini anlatttı

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Putin: 17 yıllık iktidar beni değiştirmedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerikan NBC televizyon kanalı ile yaptığı röportajda “İktidar sizi değiştirdi mi?” sorusuna "Umarım, hayır" diyerek cevap verdi.
Putin kendisinin birçok trajik olaya sahne olan ülkesinin tarihi ile canlı bir ilişki hissettiğini vurgulayarak. "Ne hissediyorum? Ben ülkem, onun tarihi ve vatanım ile canlı bir ilişki hissediyorum” dedi.
Putin, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad’da 400 bin sivil insan öldürülmüştü. Onların çoğu açlıktan öldüler. Ve mezarların birinde benim görmediğim ağabeyim de yatıyor. Ben bunu ve ülkemizin 90'ların başındaki durumunu hiçbir unutmayacağım” dedi.
Putin Amerikan NBC televizyon kanalı ile yaptığı röportajda 17 yıllık iktidarın kişiliğini etkilemediğini söyledi.
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