12:10, 06 Haziran 2017 Salı

Manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı Hakk'ın Rahmetine kavuştu





Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi büyüklerden Nazım Yüzbaşı dün akşam vefat ederek Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nazım Yüzbaşı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Haydarçavuş Camii'nden kaldırılacak. Zikrin şeffaflaştırdığı bir ehl-i hal olan Nazım Yüzbaşı iddialardan, sivriliklerden uzaklaşmış, seyri sülûk eğitiminden geçmiş salih bir zat. Yaşadığı beldelere rahmet olan, sayıları bugün gittikçe azalan şahsiyetlerden birisi. Ömrü, gencinden yaşlısına etrafındakilere hem manevi olarak hem de ihtiyaç sahiplerine maddi olarak hizmetle geçmiş bir hizmet insanı. Rabbimiz Rahmetiyle muamele etsin.

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