12:30, 06 Haziran 2017 Salı

Esed güçleri saldırmak için iftar saatini kolluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad'a yönelik saldırıları Ramazan'da da devam ediyor.

Esed'e bağlı birlikler, Lazkiye kırsalına yönelik saldırılarını sürdürürken, muhaliflerin kontrolündeki köylere havan, füze ve toplarla yapılan saldırılarda can ve mal kayıpları yaşandı.

Suriye Türkmen Meclisi Bayırbucak Bölgesi Sorumlusu ve Hatay Şube Başkanı Usame Solak, yaptığı açıklamada, Suriyelilerin bir Ramazana daha savaş ortamında girdiğini söyledi.

Lazkiye kırsalında Ramazan öncesi saldırıların hafiflediğini aktaran Solak, "Saldırılar ilk iftarla beraber yoğunlaştı. İnsanların en savunmasız ve toplu halde olduğu zamanı kolluyorlar. İftar saatine yakın saldırılar başlıyor ve bir süre devam ediyor. Türkmendağı ve Cebel Ekrad'dakiler orucunu bombalarla açıyor diyebiliriz." dedi.

RAMAZANDAKİ SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Solak, saldırılarda birçok evin yerle bir olduğunu ve tüm bağlantı yollarının eş zamanlı hedef alındığını kaydederek, Ramazanın ilk gününden beri sadece Lazkiye kırsalına gerçekleşen saldırlarda 3 kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ramazan başından bu yana bölgede saldırı sonrası çıkan yangınların eksik olmadığını ifade eden Solak, şöyle devam etti:

"İftar ve sahur vaktindeki bu saldırılar, katil Esed rejiminin hiçbir insani, dini duygusunun olmadığını, insanları öldürmekten zevk aldığını bir kez daha ispatladı. Daha önce de bayram namazı saatinde bayram süresince bombalar yağdırmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Cuma namazı vaktinde camilerin vurulması, hastanelerin, pazar yerlerinin vurulması Suriye'de artık sıradanlaştı. İslam alemi, sözde insanlık da bu sahneleri defalarca izlemekten bıkmadı."

Astana görüşmelerini de yakından takip ettiklerini anlatan Türkmen temsilci, bu görüşmelerle ilgili somut adımların bir an önce atılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.