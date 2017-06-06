12:47, 06 Haziran 2017 Salı

Gazprom'dan LNG piyasalarına yönelik Katar uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin dünya genelinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarını etkileyebileceğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Medvedev, Katar'ın hacim bakımından dünyanın en önemli LNG ihracatçılarından biri olduğunu söyledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi nedeniyle küresel LNG piyasalarının olumsuz etkilenebileceğini dile getiren Medvedev, "Ancak kesin konuşabilmek için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Medvedev Türkiye'ye gönderilen doğalgaz fiyatında indirim olup olmayacağı sorusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Türkiye ile doğalgazda indirim konusundaki istişarelere fiyatlar yüksek seviyelerdeyken başlamıştık ancak şu anda fiyatlar düşük seviyede devam ediyor. Bizim tercihimiz bu görüşmeleri tahkim yoluna gitmeden çözüme kavuşturabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ ile istişarelerimiz sürüyor. Belki TürkAkım ile yaşanan gelişmeler bu ticari konuların da sonuçlanmasına yardımcı olur."