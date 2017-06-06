İstanbul'da 5 bin polisli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerde görevli 5 bin polis katılıyor.
Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama ve denetim gerçekleştirileceği bildirildi.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.
"Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında, saat 13.00'te başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da LYS saatlerinde sınava girecek adaylar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi
İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
TSK, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Türkiye'nin Kıbrıs Konferansı sürecindeki rolüne ilişkin, "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz." dedi.
Şehit Uzman Çavuş Koç'un babası: O benim oğlumdu şimdi bütün vatanın şehidi oldu
Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.
FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi
Tokat'ta 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı
Kentte muhtemel terör saldırısını engellemek amacıyla uçak ve helikopter dışındaki tüm hava araçlarının uçuşu yasaklandı
Van'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında fezleke hazırlandı