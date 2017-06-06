Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yargı alanındaki uyum yasalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, yargıya ilişkin uyum yasa tasarı taslağının hazırlandığını belirtti.
Bozdağ, "Başbakanlığa gönderildi. Önümüzdeki pazartesi muhtemelen Bakanlar Kurulu gündemine gelecek ve ondan sonra Meclise gececek. Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasalaşacak. İnşallah Meclis tatile girmeden bu yasaların çıkmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 130 kişiyi kapsayan "yurda dön çağrısı" ilanına ilişkin soru üzerine Bozdağ, daha önce şüphelilerin kovuşturma aşamasında davetlere uymazsa kaçak pozisyonuna düştüğünü, KHK ile yapılan değişiklikle soruşturma aşamasında da kaçak pozisyona düşmesini sağlayan bir düzenleme yapıldığını anımsattı.
Vatandaşlıktan çıkarılmayla ilgili şu anda bir prosedürün işlediğine dikkati çeken Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İçişleri Bakanlığı ilana çıktı, daha sonra bu ilan sürecinde dönmediği zaman, vatandaşlıktan çıkarılması otomatik değil. Bu, Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlı bir şey. Bakanlar Kurulu çıkarıp çıkarmayacağına kendi ayrıca karar verecek. Kaldı ki şu anda henüz böyle bir alınmış karar da yoktur. Türkiye'nin yargılama hakkı her şartta mahfuzdur ve Türkiye'nin yargılama hakkının ortadan kalkması hiçbir şarta söz konusu değildir. Bu yetkiyi kullanıp kullanmamak Bakanlar Kurulu takdirindedir. Yargılama hakkının ortadan kalkması veya kaldırılması hiçbir şekilde söz konusu değildir. İadesine de engel değildir, geçici tutuklanmasına da engel değildir. Kaldı ki bu konu Bakanlar Kurulunun takdiri ile olacak bir konu, Bakanlar kurulunun böyle bir adım atıp atmayacağı da şimdiden kestirilemez.
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