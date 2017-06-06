13:36, 06 Haziran 2017 Salı

İşgal polisi bir Filistinliyi daha öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kefr Kasım beldesinde çıkan olaylarda, polis tarafından açılan ateş sonucu İsrail vatandaşı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail polisi sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Çoğunluğunu Arap vatandaşların oluşturduğu Kefr Kasım beldesinde polis ile vatandaşlar arasında olay yaşandı. Polis, taş ve molotofkokteyli ile saldıranlara karşı havaya ateş açtı. Ancak olaylarda polisin ateş açması sonucu yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölen İsrail vatandaşı Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Yerel kaynaklar ise hayatını kaybeden Filistinlinin 20 yaşındaki Ahmet Taha olduğunu belirtti.

"İSRAİL POLİSİ, ARAP AZINLIĞA DÜŞMANCA DAVRANDI"

Olayların ardından, aralarında Ahmed Et-Tiybi, Talip Ebu Arar ve Eymen Avde'nin de bulunduğu İsrail meclisindeki (Knesset) bazı Arap milletvekilleri Kefr Kasım'a gitti.

Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde yaptığı açıklamada, "İsrail polisi ülkede yaşayan Arap azınlığı koruma yerine düşmanca davranıyor." dedi.

Milletvekili Tiybi ise İsrail polisinin beldeden çıkması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Polis, suçlularla mücadele etmek yerine, vatandaşa saldırdı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi’nin verilerine göre, İsrail'de 1 milyon 400 bini aşkın Arap yaşıyor. Bu, toplam 8 milyonluk ülkenin yüzde 20'sine tekabül ediyor.