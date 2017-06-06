13:52, 06 Haziran 2017 Salı

Kazakistan, Aktau Limanı'nı özelleştiriyor





Kazakistan’ın Avrupa’dan Asya’ya giden kara ve demiryollarının kesişme noktasındaki Aktau limanı yıl sonuna kadar satılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan, Hazar denizindeki Aktau Uluslararası Limanı’nı özelleştirme programı kapsamına alarak bu yılın sonuna kadar satmayı planlıyor. Limanın sahibi olan Kazakistan’ın kamu şirketi Temir Zholy tarafından yapılan açıklamada, yerli ve uluslararası şirketlerin katılımı hedeflenen özelleştirme ilanının önümüzdeki günlerde anons edileceği bildirildi. Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Türkiye, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan’dan gelen petrol, petrol ve kargo yüklerinin boşaltıldığı ve yılda 12 ay ve 24 saat hareket halinde olan Aktau Limanı Avrupa’dan Asya’ya giden kara ve demiryollarının kesişme noktasını oluşturuyor.

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