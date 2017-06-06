14:08, 06 Haziran 2017 Salı

Belçika'dan terörle mücadelede yeni adımlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika, Londra'daki terör saldırısının ardından terörle mücadele alanında yeni adımlar atıyor.

Havayolu ile seyahat eden yolcularla ilgili kapsamlı bilgi toplanmasına ilişkin yasanın bugün onaylanmasının ardından yerel düzeyde radikalleşmeye engel olmak için kasabalarda güvenlik hücreleri inşa edileceği açıklandı.

Parlamentonun, geçen aralık ayında uluslararası seyahat eden yolcular hakkında kayıt tutulmasına ilişkin kararı, İçişleri Bakanlığına bağlı Gizlilik Komisyonu tarafından onaylandı.

2018 ortasında uygulamaya konacak karara göre, uluslararası uçuşlardaki yolcular hakkında kapsamlı bilgi toplanabilecek ve bu bilgiler kayıt altına alınacak.

Bu çerçevede havayolu şirketlerinin, uçuşlardan 48 saat önce yolcular hakkında Belçika hükümetine bilgi paylaşımında bulunması ve yolcular uçağa bindiğinde de tüm bilgilerin teyit edilmesi gerekiyor.

YEREL GÜVENLİK HÜCRELERİ KURULACAK

Diğer yandan, Londra'daki terör saldırısı sonrasında Belçika'da güvenliğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Radikalleşme oluşmadan şiddetin önüne geçilmesi gerekir. Bu nedenle kasabalarda yerel güvenlik hücreleri inşa edilecek." açıklamasında bulundu.

Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken'ın Londra saldırısı sonrasında sosyal medya hesabında paylaştığı "Biz kazanacağız, onlar değil." mesajıyla ilgili de konuşan Jambon, ülkesindeki terörle mücadele söyleminin Müslümanları hedef almadığını, buradaki "biz" kavramının Müslümanlar dahil tüm toplumu kapsadığını belirtti.

Yetkililer, geçen hafta, ülke denizlerini ve limanlarını terör tehdidine karşı korumak ve deniz güvenliğini sağlamak için yeni bir Federal Deniz Güvenliği Ajansı kurulacağını duyurmuştu.