14:26, 06 Haziran 2017 Salı

Gani: Taliban'ın ofis açmasına izin vereceğiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 23 ülkenin katılımıyla Uluslararası ''Kabil Süreci'' konferansı düzenlendi.

Başta ABD, Türkiye, İran ve Pakistan olmak üzere 23 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferans, Kabil'deki son saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afgan hükümetinin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Dünyada terör faaliyetlerinin arttığını hatırlatan Gani, bu konuda teröre karşı küresel mücadelenin yetersiz olduğunu belirtti.

Taliban'a da seslenen Gani, ''Taliban, hükümet ile barış görüşmeleri yapmak istiyorsa onların ofis açmasına izin vereceğiz. Bu da Taliban'ın son şansı olacak." dedi.

"PAKİSTAN'DAN YETERLİ DESTEK ALAMADIK"

Afganistan'da barışın sağlanması için tüm çabalara rağmen Pakistan'dan yeterli destek alamadıklarını dile getiren Gani, Afganistan hükümetinin, Pakistan'ın bu konuda net olmasını istediğini vurguladı.

Gani, tüm muhalif gruplarla barış görüşmelerini yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Eşref Gani, Afganistan'ın bütün komşularıyla daha güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmayı hedeflediğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

''AFGANİSTAN'DA 11 BİN YABANCI TERÖRİST BULUNUYOR''

Tahminlere göre, Afganistan'da 11 bin yabancı terörist bulunduğuna dikkati çeken Gani, bu sayının iki sene önce 200 olduğunun altını çizdi.

Gani, 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli olaylarda 70 bin Afganistan vatandaşının öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Eşref Gani, ''Bizim de eksikliklerimiz var, kendi içimizdeki bazı sorunların ülkedeki istikrarsızlığın artmasında önemli rolü var, bu eksiklikleri gidermek için uğraşacağız." diye konuştu.

Konferans sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Toplantı alanına giden tüm caddeler trafiğe kapatılırken, güvenlik nedeniyle Kabil'de tüm resmi kurumlar tatil edildi.