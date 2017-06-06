Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:40, 06 Haziran 2017 Salı
Güncel
15:05, 06 Haziran 2017 Salı

  • Paylaş
Bulgaristan göçmenlerinin ailelerine vatandaşlık
Bulgaristan göçmenlerinin ailelerine vatandaşlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Annesi babası vatandaş olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların istisnai vatandaşlıkla ilgili müracaatlarını BALGÖÇ dosya halinde tamamlayacak ve inşallah onları toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacağız." dedi.

Bakan Müzzenoğlu, Balkan Göçmenleri̇ Kültür ve Dayanışma Derneği̇ (BALGÖÇ) tarafından Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Müezzinoğlu, özellikle Balkanlar'dan ve Bulgaristan'dan 1989 göçüyle gelen ve sonrasında gelenlerin vatandaşlıkla ilgili sorunlarını, ikamet teskeresiyle ilgili sorunlarını, çalışma izniyle ilgili sorunlarını, sağlık hizmetiyle ilgili sorunlarını, eğitimle ilgili sorunlarını Adana'dan Samsun'a, Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Bursa'ya özellikle BALGÖÇ başkanının liderliğinde yaptıkları çalışmalarda çözüm önerilerini büyük oranda netleştirdiklerini anlattı.

Halihazırda özellikle nüfus ve vatandaşlıkla ilgili annesi babası vatandaş olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların istisnai vatandaşlıkla ilgili müracaatlarını BALGÖÇ'ün dosya halinde tamamlayacağını ve onları toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini ileriki aylarda yapacaklarını anlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

Özellikle birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kendi yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse annesi, babası, oğlu kızı, birinci derecede yakınları şayet vatandaş değilse onun adına ayda 53 lira gibi bir genel sağlık sigortası ödeyerek Türkiye'deki her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Onunla ilgili uygulamanın kanununu çıkarttık. Yönetmelikle ilgili 1-2 aylık süreye ihtiyacımız var. Yine birinci derecede yakınları vatandaş olmayıp da her hangi bir yakını olmayan Balkanlar'daki tüm vatandaşlarımızın Türkiye'den sağlık hizmeti alabilmeleriyle ilgili istisnai hak tanınacak ve bunu da çalışma bakanlığı verecek. Onu da 2 ayın içinde netleştirecek.



İlgili Konular Bulgaristan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Bulgaristan göçmenlerinin ailelerine vatandaşlık
Bulgaristan göçmenlerinin ailelerine vatandaşlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı
İstanbul'da LYS adaylarına ulaşım ücretsiz
İstanbul'da LYS adaylarına ulaşım ücretsiz

İstanbul'da LYS saatlerinde sınava girecek adaylar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak
Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil
Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi
İstanbul'da 5 bin polisli quot Kurt Kapanı-5 quot operasyonu
İstanbul'da 5 bin polisli "Kurt Kapanı-5" operasyonu

İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor
Manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı Hakk'ın Rahmetine kavuştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Yağlı boya öğrenmenin yaşı yok
Yağlı boya öğrenmenin yaşı yok

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu 47 gözaltı kararı
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Şehit Astsubay Halisdemir'in adı ortak tatbikata verildi
Şehit Astsubay Halisdemir'in adı ortak tatbikata verildi

TSK, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü
BM Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz
BM: Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Türkiye'nin Kıbrıs Konferansı sürecindeki rolüne ilişkin, "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz." dedi.
Tam bir Mü'min teslimiyeti
Tam bir Mü'min teslimiyeti

Şehit Uzman Çavuş Koç'un babası: O benim oğlumdu şimdi bütün vatanın şehidi oldu
Bülent Arınç ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den tutuklandı
Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den tutuklandı

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı
Kurtulmuş Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur
Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.
FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı
FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi
Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü 5 asker yaralı
Tokat'ta askeri birliğe yıldırım düştü: 5 asker yaralı

Tokat'ta 48. Piyade Alay Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı

Haberler

Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü
Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü

Bulgar milliyetçilerden sözde radikal İslam’a karşı yasa tasarısı
Bulgar milliyetçilerden sözde radikal İslam a karşı yasa tasarısı

Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar
Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar

Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor
Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor

Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı
Türkiye'den Bulgaristan a sığınmacı akını azaldı

Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu
Bulgaristan da uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan’da asimilasyon kurbanları anıldı
Bulgaristan da asimilasyon kurbanları anıldı

Türk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Türk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 