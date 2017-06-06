Bulgaristan göçmenlerinin ailelerine vatandaşlık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Annesi babası vatandaş olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların istisnai vatandaşlıkla ilgili müracaatlarını BALGÖÇ dosya halinde tamamlayacak ve inşallah onları toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacağız." dedi.
Bakan Müzzenoğlu, Balkan Göçmenleri̇ Kültür ve Dayanışma Derneği̇ (BALGÖÇ) tarafından Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Bakan Müezzinoğlu, özellikle Balkanlar'dan ve Bulgaristan'dan 1989 göçüyle gelen ve sonrasında gelenlerin vatandaşlıkla ilgili sorunlarını, ikamet teskeresiyle ilgili sorunlarını, çalışma izniyle ilgili sorunlarını, sağlık hizmetiyle ilgili sorunlarını, eğitimle ilgili sorunlarını Adana'dan Samsun'a, Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Bursa'ya özellikle BALGÖÇ başkanının liderliğinde yaptıkları çalışmalarda çözüm önerilerini büyük oranda netleştirdiklerini anlattı.
Halihazırda özellikle nüfus ve vatandaşlıkla ilgili annesi babası vatandaş olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların istisnai vatandaşlıkla ilgili müracaatlarını BALGÖÇ'ün dosya halinde tamamlayacağını ve onları toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini ileriki aylarda yapacaklarını anlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:
Özellikle birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kendi yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse annesi, babası, oğlu kızı, birinci derecede yakınları şayet vatandaş değilse onun adına ayda 53 lira gibi bir genel sağlık sigortası ödeyerek Türkiye'deki her türlü sağlık hizmetini alabilecek. Onunla ilgili uygulamanın kanununu çıkarttık. Yönetmelikle ilgili 1-2 aylık süreye ihtiyacımız var. Yine birinci derecede yakınları vatandaş olmayıp da her hangi bir yakını olmayan Balkanlar'daki tüm vatandaşlarımızın Türkiye'den sağlık hizmeti alabilmeleriyle ilgili istisnai hak tanınacak ve bunu da çalışma bakanlığı verecek. Onu da 2 ayın içinde netleştirecek.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı
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