15:19, 06 Haziran 2017 Salı

Mursi'den 'Vatanım ve dinim için buradayım' mesajı





Mısır'da ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Mursi'nin sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Mursi'nin 3 Temmuz 2013 ve sonrasındaki uygulamalar konusundaki tutumu sabittir, değişmemiştir. Mursi, 'Ben sadece vatan ve dinim için buradayım' demekte, sevenlerine selamlarını söylemekte ve vatan için dua etmelerini istemektedir." ifadelerine yer verildi.

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