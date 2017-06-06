15:57, 06 Haziran 2017 Salı

AK Parti MYK toplantısı başladı





AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, saat 15.20'de başladı. AK Parti'nin 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısında, "yeni atılım dönemi"nin yol haritası ele alınacak. Toplantıda, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni sistemin öngördüğü uyum yasaları, Meclis İçtüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklik ve teşkilatlardaki yenilenme çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkanvekili olarak yer alacağı toplantıya, yeni MYK üyeleri Mahir Ünal, Hamza Dağ ile Ravza Kavakçı Kan ilk kez katılıyor.

İlgili Konular Ak Parti MYK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.