Netanyahu'dan 'Batı Şeria' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1967 savaşının 50'nci yılı münasebetiyle Kudüs'ün batısında yaptığı konuşmada, "Siyasi çözüm sağlansın veya sağlanmasın İsrail, Ürdün Nehri'nin batısında bulunan toprakların (Batı Şeria) tamamında güvenlik kontrolünü devam ettirecek." ifadesini kullandı.
Filistinlilerin İsrail devletini "Yahudi halkının milli vatanı" olarak tanımaları gerektiği konusundaki ısrarlarını da sürdüreceklerini ifade eden Netanyahu, "Bu, barışın gelmesinin temelidir. İnkarı, barışın gerçekleşmesi önünde engel teşkil eder." diye konuştu.
İsrail Başbakanı, başta ABD olmak üzere müttefiklerinin desteğinden memnun olduklarını dile getirirken, kriz zamanlarında İsrail'in kendisine zarar vermek isteyenlere darbe vurabilecek güçte hazır olması gerektiğini savundu.
Kuruluşundan bu yana İsrail'e düşmanlık eden ülkelerin azaldığını belirten Netanyahu, "Girdiğimiz savaşlarda bize karşı duran ülkelerin sayısı azaldı. 1948'de bize karşı 5 ülke savaştı, 1967'de 3, 1973'te 2 ve 1982'de ise bizimle savaşan tek devlet vardı." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, geçen hafta İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada da Filistin tarafıyla barış anlaşmasına varılsa bile İsrail'in Batı Şeria'daki askeri kontrolünü devam ettireceğini söylemişti.
İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Savaşın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler, Nekse'yi 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe"nin (Büyük Felaket) devamı görüyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Siyasi çözüm sağlansın veya sağlanmasın İsrail, Ürdün Nehri'nin batısında bulunan toprakların (Batı Şeria) tamamında güvenlik kontrolünü devam ettirecek" dedi
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