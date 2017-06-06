Güncelleme: 04:26, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Okyanuslardaki plastik çöpler 2050'de balıklardan fazla olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sekreterliğinin himayesinde bu yıl ilki düzenlenen "Dünya Okyanus Konferansı", New York'taki BM Genel Merkezi'nde başladı.

Konferansın ilk günkü toplantılarına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık 200 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve çevre aktivistleri katıldı.

BM Genel Kurulundaki toplantıda konuşan Guterres, kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliğinin etkileriyle okyanusların ciddi hasar gördüğünü ve gezegenin yaşam kaynağının hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyledi.

PLASTİK ÇÖPLER BALIKLARDAN DAHA FAZLA OLACAK UYARISI

Guterres, "Okyanuslarımızı korumak ve onları sürdürülebilir kullanmak hayatın kendisini korumaktır." diye konuştu.

Okyanuslarla ilgili son araştırmanın verilerine değinen Guterres, bu çalışmanın, "okyanusları korumak için hiçbir şey yapılmazsa 2050 yılına gelindiğinde, atılan plastik çöplerin balıklardan daha fazla olabileceğini" ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

"PLASTİK BELASINI SERBEST BIRAKTIK"

BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson da okyanuslarla ilgili kirlilik konusunda gidilen yanlış yolu düzeltmenin zamanının geldiğini anlattı.

Thomson, "Okyanuslar üzerine, doğayı çok trajik şekillerde kirleten bir plastik belasını serbest bıraktık." diye konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales başta olmak üzere toplantıdaki birçok konuşmacı, geçen hafta ABD'nin 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı bu kararından dolayı eleştiren açıklamalar yaptı.

Toplantıya Türkiye'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından üst düzey yetkililer de katılıyor.