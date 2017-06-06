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Ortadoğu
16:38, 06 Haziran 2017 Salı

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Barzani CENTCOM Komutanı Votel'i kabul etti
Barzani CENTCOM Komutanı Votel'i kabul etti

IKBY Başkanı Barzani CENTCOM Komutanı Votel'e "Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırındaki tartışmalı askeri operasyonun kimseye danışılmadan yapıldığını ve sonucunda sorunların ortaya çıktığını" söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ve beraberindeki askeri heyeti kabul ettiği bildirildi.

IKBY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda gerçekleşen görüşmede Barzani, ABD'li Komutana "Haşdi Şabi güçlerinin Irak-Suriye sınırındaki tartışmalı askeri operasyonun kimseye danışılmadan yapıldığını ve sonucunda sorunların ortaya çıktığını" söyledi.

Peşmerge güçlerine sağladığı yardımlardan dolayı ABD'ye teşekkür eden Barzani, son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler hakkında konuk heyete bilgi verdi.

ABD'li heyete "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu öncesi IKBY'nin ortak askeri, siyasi ve idari bir plan oluşturulması" yönünde talebi olduğunu hatırlatan Barzani, yeni sorunların çıkabileceğine ilişkin öngörüleri olduğunu ancak DEAŞ sonrası Musul için herhangi bir planın yapılmadığını vurguladı.

HAŞDİ ŞABİ'NİN IRAK-SURİYE SINIRINDAKİ OPERASYONU

Barzani, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Washington öncülüğünde Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında yapılan askeri anlaşamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Bağdat ile Erbil arasında varılan anlaşmada, tarafların kendileri için belirtilen maddelere bağlı kalmasına karar verilmişti. Söz konusu anlaşmaya göre Telafer'in batısı ve Şengal'ın (Sincar) güneyinin teröristlerinden temizlenmesi için Irak ordusu ve Peşmerge'nin ortak bir güç oluşturması öngörülüyordu. Irak ordusu, Musul (batı yakası) savaşıyla uğraşıyordu. Peşmerge güçleri ise anlaşmaya bağlıydı. Bu yüzden herhangi bir askeri operasyon yapılmadı. Ancak Haşdi Şabi, hiç kimseye sormadan ve danışmadan orada harekete geçmeye başladı. Sonuç olarak, karışıklık ve sorun ortaya çıktı. Bu durum bizim daha önce dile getirdiğimiz siyasi ve idari anlaşmanın eksikliği durumunda sorun yaşanabileceğine yönelik endişelerimizde ne kadar haklı olduğunu ispatlar nitelikte."

Son günlerde Musul'un batısı ve Sincar ilçesinin güneyinde meydana gelen askeri gelişmeleri de değerlendiren Barzani şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki askeri hareketliliğin hedefi DEAŞ ile mücadele ise bunda herhangi bir sorun yok. Ancak terörle mücadelenin yanı sıra başka hedeflerin yürürlüğe konulması gibi bir plan söz konusu ise daha büyük sorunlar çıkabilir. Böylesi bir gelişme terörle mücadelede elde edilen kazanım ve zaferlerin boşa çıkmasına yol açabilir. Bunun yanında hiçbir şekilde herhangi bir gücün IKBY'nin sınırlarını ihlal edip, kendi iradesini bize dayatması kabul edilemez."

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel ise ülkesinin Peşmerge güçlerine vermiş olduğu yardımın devam edeceğine vurguladı.

Votel'in ayrıca ABD Savunma Bakanı James Mattis'ın Barzani'ye gönderdiği mektubu teslim ettiği belirtildi.



İlgili Konular IKBY barzani
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