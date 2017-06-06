Afganistan'da bombalı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde merkez caminin otoparkında düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh yaptığı açıklamada, Herat'ın merkez camisinin otoparkında üç tekerlekli bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Velizadeh, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.
Velizadeh, yaralıların bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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