17:07, 06 Haziran 2017 Salı

Afganistan'da bombalı saldırı





Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde merkez caminin otoparkında düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh yaptığı açıklamada, Herat'ın merkez camisinin otoparkında üç tekerlekli bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Velizadeh, 16 kişinin de yaralandığını söyledi. Velizadeh, yaralıların bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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