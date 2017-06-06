"Netanyahu barış görüşmelerini engelliyor"

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "barışın İsrail'in Batı Şeria'daki askeri varlığı ve İsrail'in Yahudi devleti olduğunun kabul edilmesi şartlarına bağlı olduğu" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi ve "Netanyahu'nun barış sürecini engellediğini" belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve uluslararası tarafların Ortadoğu barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ortaya koyduğu çabalara rağmen Netanyahu'nun süreci engellediği" ifade edildi.
Açıklamada, "Netanyahu karanlık ideolojisiyle, bu yöndeki şartları tekrarlayarak sadece Yahudi yerleşimcilerden ve sağcı İsraillilerden oluşan kendi halk tabanını memnun etmeye çalışıyor. Böylece barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını engelliyor." denildi.
İsrail Başbakanı'nın Filistin ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin sözlerinin "uluslararası topluma bir meydan okuma" olduğu dile getirilen açıklamada, "Netanyahu'nun barışa düşman açıklaması, ABD'nin ve uluslararası tarafların barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ortaya koyduğu çabaları red ve uluslararası toplumun güvenilirliğine bir meydan okumadır." ifadesi kullanıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu dün Batı Kudüs'te, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgalinin 50. yılı münasebetiyle düzenlenen törende, "İsrail'in Batı Şeria'nın tamamında egemenliğinin devam edeceğini ve Filistin'in İsrail'i Yahudilerin ulusal vatanı olarak kabul etmesi gerektiğini" söylemişti.
İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. Savaşın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler, Nekse'yi 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe"nin (Büyük Felaket) devamı görüyor.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu karanlık ideolojisiyle, bu yöndeki şartları tekrarlayarak sadece Yahudi yerleşimcilerden ve sağcı İsraillilerden oluşan kendi halk tabanını memnun etmeye çalışıyor. Böylece barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını engelliyor" dedi
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