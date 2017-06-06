Hakkari'den acı haber

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hakkari'de PKK'nın yaptığı roketli saldırıda bir asker şehit oldu 6 asker yaralandı.
Hakkari-Çukurca Karayolu'nda seyir halindeki askeri araca PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY'ye yönelik "çatı" iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi
Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı
İstanbul'da LYS saatlerinde sınava girecek adaylar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi
İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
TSK, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Türkiye'nin Kıbrıs Konferansı sürecindeki rolüne ilişkin, "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz." dedi.
Şehit Uzman Çavuş Koç'un babası: O benim oğlumdu şimdi bütün vatanın şehidi oldu