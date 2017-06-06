17:26, 06 Haziran 2017 Salı

Hakkari'den acı haber





Hakkari'deki terör saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'de PKK'nın yaptığı roketli saldırıda bir asker şehit oldu 6 asker yaralandı. Hakkari-Çukurca Karayolu'nda seyir halindeki askeri araca PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İlgili Konular Hakkari PKK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.