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Hakkari'den acı haber
Hakkari'den acı haber

Hakkari'deki terör saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de PKK'nın yaptığı roketli saldırıda bir asker şehit oldu 6 asker yaralandı.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda seyir halindeki askeri araca PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



İlgili Konular Hakkari PKK
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