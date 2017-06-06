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Avrupa
17:57, 06 Haziran 2017 Salı

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Paris'te polise saldırı
Paris'te polise saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te polise çekiçle saldıran bir kişi polis tarafından vuruldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Paris polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada ünlü Notre Dame Katedrali'nde bir olay olduğunu belirtti ve halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

BBC, katedralin olduğu bölgede silah sesleri duyulduğunu ve panik yaşandığını bildirdi.

Olay yerinden gelen ilk haberlere göre, bir kişi katedralin bulunduğu bölgede bekleyen bir polise çekiçle saldırdı. Polis ekipleri daha sonra saldırganı vurarak yaraladı.

Paris polisi, olay sırasında bir polisin yaralandığını ve saldırganın polisler tarafından vurularak yakalandığını doğruladı.



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