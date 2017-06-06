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İngiltere'de 'Trump gelmesin' tartışmaları
İngiltere'de 'Trump gelmesin' tartışmaları

Londra Belediye Başkanı Han'ı eleştiren ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye yapması planlanan ziyaretin ertelenmesi tartışılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, terör saldırısının ardından Londra Belediye Başkanını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yapacağı devlet ziyaretinin ertelenmesi çağrılarıyla ilgili olarak "ABD ile özel ilişkimiz, ülkemiz için en derin ve güçlü savunma ve güvenlik ilişkisidir. Trump’ın Sadık Han’la ilgili sözlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.

May, Londra’da cumartesi günü meydana gelen terör saldırısının ardından Twitter hesabından kentin belediye başkanı Sadık Han’ı eleştiren mesajlar paylaşan Trump’ın İngiltere’ye bu yıl içinde yapması planlanan ziyaretin ertelenmesi için yapılan çağrılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim kampanyası kapsamında katıldığı bir toplantıda konuyla ilgili soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan May, "ABD ile özel ilişkimiz, ülkemiz için en derin ve güçlü savunma ve güvenlik ilişkisidir. Donald Trump’ın Sadık Han’la ilgili sözlerinin yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Londra saldırısının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne mensup Sadık Han’la yakın iş birliği içinde çalıştıklarını anlatan May, "Parti siyaseti kenara bırakıldı, Londra’nın (saldırıya) verdiği tepkinin yerinde olması için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’de katıldığı bir programda konuşan Dışişleri Bakanı Boris Johnson da “Davet yapıldı ve kabul edildi, bunu değiştirmek için sebep göremiyorum." dedi.

"İkisini de tanıyorsam, her ikisi de kendisini savunabilecek bu iki birey arasındaki tartışmaya girmek istemem." diyen Johnson, "Ancak Sadık, Londra Belediye Başkanı olarak, halkı silahlı güvenlik güçleri konusunda temin etmekte tamamen haklıydı." görüşünü dile getirdi.

TRUMP-HAN POLEMİĞİ

Londra Belediye Başkanı Han, pazar günü yaptığı açıklamada terör saldırısının ardından kentin sokaklarındaki silahlı güvenlik güçlerinin sayısının artacağını belirtmiş ve halkın bundan dolayı endişeye kapılmamasını istemişti.

ABD Başkanı Trump ise aynı gün twitter hesabından paylaştığı mesajda, terör saldırısında 7 kişinin ölmesine karşın Han’ın halktan endişeye kapılmamasını istemesini eleştirmişti.

Trump'a doğrudan cevap vermeyen Han, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Trump'ın kendi sözlerini bağlamında çıkararak çarpıttığını bildirmişti.

Trump'ın Han'a yönelik eleştirileri İngiliz kamuoyunda tepki yaratırken, Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından ve Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi, dün akşam katıldığı bir TV programında, ABD Başkanı’nın bu yıl ülkeye yapacağı ziyaretin süresiz olarak ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han, daha önce Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişilerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmişti.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN DAVET

İngiltere Başbakanı Theresa May, ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

Ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi, sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan yaklaşık bir milyon 900 bin imzalı online dilekçede ifade edilmişti ancak May hükümeti ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar etmişti. 



İlgili Konular İngiltere May Londra trump
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