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18:46, 06 Haziran 2017 Salı

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Cezayir'den Katar krizi için diyalog çağrısı
Cezayir'den Katar krizi için diyalog çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında oluşan krize ilişkin, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cezayir, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog temelinde ve iyi komşuluk ilkeleri ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Cezayir, devletlerin bağımsızlığına saygılı ve içişlerine karışılmadan iyi komşuluk ilkelerine bağlılığa davet ediyor." ifadesi yer alan açıklamada, Cezayir'in mevcut zorlukları anlık olarak değerlendirdiği ve gelecek dönemlerde aklın ve iradenin hakim olacağına inancını koruduğu belirtildi.



İlgili Konular katar krizi Cezayir
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