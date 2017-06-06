Gazetecilerin 'darbe girişimi' iddianamesi tamamlandı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün medya yapılanması davasında 31 Mart'ta tahliyelerine karar verilmesinin ardından yürütülen "darbe girişimi'' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve bir kısmı tutuklanan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.
Şüpheli Ali Akkuş haricinde diğer tüm şüphelilerin FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra bu soruşturma kapsamında tutuklandığı anımsatılan iddianamede, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri anlatılıyor.
İddianamede, bir kısım şüphelilerin FETÖ'nün talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtığı veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bir kısmının örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock kullanıcısı olduğu, yine şüphelilerin örgütün üst düzey isimleri ile telefonla iletişim kaydının bulunduğu belirtilerek, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda örgüte destek çıktıkları ve bu konuda gerek örgütün yayın organlarına veya soruşturmaların yürütüldüğü adliye çevresinde toplandıkları anlatılıyor.
Başsavcılık hazırlanan iddianameyi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılandığı dava ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY'ye yönelik "çatı" iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi
Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı
İstanbul'da LYS saatlerinde sınava girecek adaylar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi
İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
TSK, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Türkiye'nin Kıbrıs Konferansı sürecindeki rolüne ilişkin, "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz." dedi.