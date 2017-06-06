BM, Rakka'daki sivillerin güvenliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Rakka ilinde 1 Mayıs'tan bu yana 87 bin 200 sivilin yerinden olduğunu, hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin güvenliğinden de endişe edildiğini bildirdi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Rakka'daki insani durumun "korkunç" olduğu ve halkın büyük kısmının acil insani ihtiyaçları karşılamakta ciddi sorunlarla karşılaştığı vurgulandı.
Gıda ve tıbbi malzeme stoğunun hızla tükendiğinin kaydedildiği açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana Rakka'da 87 bin 200 sivilin yerinden edildiği belirtildi.
Ayrıca, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun kentte düzenlediği günlük hava saldırıları ile çatışmalara maruz kalan 400 bin sivilin güvenliğinden de derin endişe duyulduğu ifade edildi.
BM açıklamasında, Suriye genelinde kuşatma altında ve ulaşılması güç bölgelerde bulunan 4,5 milyon insana koşulsuz, engelsiz ve sürekli insani yardım yapılabilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Halep'te yaklaşık 37 bin, İdlib'te 33 bin 400 ve Hama, Deyrizor ve Humus'dakiler de katıldığında toplamda 160 binden fazla sivilin yerinden edildiği bilgisine yer verildi.
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BM'den, Suriye'nin, DEAŞ kontrolündeki Rakka ilinde 87 bin 200 sivilin yerinden edildiğini ve 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu açıklandı
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