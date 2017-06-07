Necdet Erken amcamız son yolculuğuna uğurlandı

Dünyabülteni.net ve Dünyabizim.com ve sitelerimizin bağlı olduğu Küresel İletişim AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız (87) dün gece vefat etti.
Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.
Merhum Necdet amcamıza Allah'tan rahmet, Erken ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
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