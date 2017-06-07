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Güncelleme: 22:49, 07 Haziran 2017 Çarşamba

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Necdet Erken amcamız son yolculuğuna uğurlandı
Necdet Erken amcamız son yolculuğuna uğurlandı

Salı gecesi Hakkın rahmetine kavuşan Erhan Erken Bey'in babası Necdet Erken amcamız, son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyabülteni.net  ve Dünyabizim.com ve sitelerimizin bağlı olduğu Küresel İletişim AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız (87) dün gece vefat etti.

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Merhum Necdet amcamıza Allah'tan rahmet, Erken ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.



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Yorum
Güzel İnsan...
Mehmet Aktaş
Gidenler niçin el sallamaz, dönüp geriye bakmazlar... Güzellikleri gördükleri içindir herhalde... Belki de zulmetten kurtulmanın sevinciyle her şeyi unutuverdiklerindendir... Nur içinde yat Güzel İnsan... Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olsun...
07/06/2017, 17:36
Rahmet Olsun
İbrahim Ethem Gören
Necdet Amcamıza rahmet olsun. Ruhu için Fatihalar okuyalım. Geride bıraktığı hayırlı evlat ve torunlarıyla amel defterine iyilikler yazılmaya devam edecek inşaallah.
07/06/2017, 07:23
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