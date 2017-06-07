Necdet Erken amcamız vefat etti

Dünyabülteni.net ve Dünyabizim.com ve sitelerimizin bağlı olduğu Küresel İletişim AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız (87) bu gece vefat etti.
Merhumun cenazesi 7 Haziran Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Merhum Necdet amcamıza Allah'tan rahmet, Erken ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
İslam dininde kutsal sayılan, ana parçası Kabe'de bulunan Hacer-ül Esved'in 4 parçası, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunuyor
Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız bu gece Hakkın rahmetine kavuştu
Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 1987'nin 7 Haziran günü İstanbul'da vefat etti
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ/PDY'ye yönelik "çatı" iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi
Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, annesi babası TC vatandaşı olan, birinci derece yakınları vatandaş olamamış olanların toplu bir şekilde vatandaşlığa almanın gereklerini önümüzdeki aylarda yapacaklarını açıkladı
İstanbul'da LYS saatlerinde sınava girecek adaylar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak
Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasının, Türkiye'ye iadesine engel teşkil etmeyeceğini, yargılama hakkını ortadan kaldırmayacağını söyledi
İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan manevi önderlerden Nazım Yüzbaşı dün gece Hakk'ın Rahmetine kavuştu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal, Halk Eğitim Merkezinde devam ettiği resim kursuyla bu alandaki yeteneğini geliştirmeye çalışıyor
FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi