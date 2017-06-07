02:49, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Necdet Erken amcamız vefat etti





Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız bu gece Hakkın rahmetine kavuştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünyabülteni.net ve Dünyabizim.com ve sitelerimizin bağlı olduğu Küresel İletişim AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, Erhan Erken Bey'in babası, Necdet Erken amcamız (87) bu gece vefat etti. Merhumun cenazesi 7 Haziran Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Merhum Necdet amcamıza Allah'tan rahmet, Erken ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

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