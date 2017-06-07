Moritanya da Katar'la diplomatik ilişkileri kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Moritanya resmi haber ajansında (AMI), Katar'ın mevcut politikalarını sürdürmekte ısrar etmesi nedeniyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moritanya İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Arap çıkarlarını savunma konusunda güçlü bir duruş sergilediği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Arapların ortak ilkelerine karşı geldiği, Arap ülkelerinde karışıklık ve huzursuzluğu yaymaya çalıştığı ve insani krizlerin yaşanmasına neden olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüş ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatmıştı.
Fas Kraliyet Havayolları ise Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkelere Doha aktarmalı seferlerini durdurduğunu ilan etmişti.
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar’a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldivler ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci General Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.
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