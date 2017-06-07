09:36, 07 Haziran 2017 Çarşamba

İran Meclisi'nde silahlı saldırı düzenlendi





İran Meclisi'nde Ayetullah Humeyni türbesi önünde silahlı saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Meclisi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre bir güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırgan yakalandı. İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. İran basını İran parlamentosundan silah sesleri yükseldiğini duyurdu. Olayda 1 koruma görevlisi öldü, 2 kişi yaralandı. İkinci saldırı Ayetullah Humeyni türbesi önünde gerçekleşti. Burada da 3 kişinin silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'daki türbenin önünde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bilgisi geliyor. Yetkililer saldırganlardan birisinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını açıkladı. İran İçişleri Bakanı, durumun kontrol altına alındığını duyurdu. İran devlet televizyonu, saldırganların 4 kişi olduğunu ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu. İran basını saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 4 kişinin rehin alındığını duyurdu.

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