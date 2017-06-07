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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Haziran 2017

Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı George Tsereteli ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(TBMM/15.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul edecek, Türk Telekom Okulları 15 Temmuz Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, STK temsilcileri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/16.00/17.30/20.23)

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

- Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü açılışına ve iftar programına katılacak.

(Ankara/11.00/Burdur/18.00/20.25)  

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler Dörtyol Meydanı ile devamındaki trafiğe kapalı Davutpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilecek toplu iftar etkinliğine katılacak.

(İstanbul/20.42) 

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.15) 

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Merkez Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi'nde şehit uzman çavuş Nejat Yaman'ın cenaze törenine katılacak.

(Samsun/12.41) 

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

- Yılmaz ayrıca Etiyopya Ulusal Günü kutlamasına katılacak.

(Ankara/17.00/19.30)

5- TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)  

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Paris) 

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD Ankara Şubesinin iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/20.23) 

3- TÜİK, 2016 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Bakanlık'ta görüşecek.

(Ankara/15.15) 

2-Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)  

KÜLTÜR SANAT

1- Şair Cahit Zarifoğlu Küplüce Mezarlığındaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/12.00) 

2- "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"nin konuğu gazeteci Gülcan Tezcan olacak.



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