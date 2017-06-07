10:14, 07 Haziran 2017 Çarşamba

24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu





Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'ye yönelik, Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "Bylock" operasyonu başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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