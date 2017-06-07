10:24, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Fanatik Yahudilerden El-Cezire ofisine saldırı



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El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi. El Cezire'de yayınlanan habere göre, fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, El-Cezire'nin Batı Kudüs'ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı. Baruch Marzel adlı bir Yahudi'nin öncülüğündeki grup İsrail hükümetinden, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın ofisinin kapatılmasını istedi. Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler, ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı. İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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