Güncelleme: 08:29, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Erdoğan: Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmuyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak asla doğru değildir. Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur. Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü kesinlikle demokratik güç olamaz, böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade 'terör örgütü' kavramıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 10. Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşrifleri için teşekkürlerini iletti ve Ramazanın tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diledi.

Müslümanlar için Ramazanın yardımlaşma, dayanışma, yoksulların, gariplerin, mazlum ve mağdurların sevindiği rahmet ve bereket ayı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün etrafında bir araya geldiğimiz şu iftar sofrası Müslüman olsun ya da olmasın, oruç tutsun ya da tutmasın herkesin sofrasıdır. Bu sofra zengin fakir, yönetici, memur bütün farklılıkların anlamını yitirdiği, herkesin Hak katında eşitlendiği bir gönül sofrasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oruç ibadetinin günün belli saatlerinde aç ve susuz kalmanın ötesinde insanın kendi iç muhasebesini yapması, hayatını sorgulaması, fani dünyada niçin var olduğunu etraflıca tefekkür edebilmesi ve hepsinden önemlisi başkalarını anlaması olduğunu ifade etti.

"Bu mübarek ayın manasına, ihtiva ettiği değerlere, her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bir dönemde bu buluşmamızı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Rabbim, hepimize Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde bu ayı idrak etmeyi, bu mukaddes günlerden istifade etmeyi nasip eylesin." dedi.

Küresel anlamda oldukça zorlu ve sancılı bir süreçten geçildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemizin içinde yer aldığı coğrafya değil dünyanın birçok bölgesinde terörden açlığa, iklim felaketlerinden düzensiz göçe, İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa kadar farklı meydan okumalarla yüzleşiyoruz." diye konuştu.

"KATAR'A KARŞI BAŞLATILAN YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiç bir ülkenin faydasına, yararına değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"KATAR'LA DA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye ile Katar'la ilişkilerin devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki sorunlar henüz çözüme kavuşmamışken maalesef yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunlardan biri de Katar meselesidir. Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiç bir ülkenin faydasına, yararına değildir. Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi en doğru yoldur. Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu soğukkanlı ve ve yapıcı tutumu takdirle karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, en zor zamanlarımızda daima güçlü desteklerini hissettiğimiz tüm dostlarımız gibi Katar'la da ilişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Katar'la olan sorunlarının çözümü konusunda da üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız."

Erdoğan, Ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, büyükelçilere davetlerine teşriflerinden dolayı şükranlarını iletti.