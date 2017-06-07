Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:18, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Asya
Güncelleme: 10:56, 07 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 5 ölü
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 5 ölü

Kuraklığın vurduğu ülkede ürünleri için daha iyi fiyat ve tarım kredi borçlarının silinmesini isteyen çiftçilere polisin müdahalesi sırasında 5 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın orta kesiminde Madhya Pradeş eyaletinde çiftçilerin düzenlediği protesto gösterisinde 5 çiftçi hayatını kaybetti.

Madhya Pradeş'e bağlı Mandsaur bölgesinde çiftçiler, ürünleri için daha fiyat ve eyalet hükümetinin tarım kredi borçlarını silmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 5 çiftçi yaşamını yitirdi. Öte yandan eyalet yetkililerinden S.K. Singh, polisin ateş açtığını kabul etmemesi üzerine olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Madhya Pradeş'in farklı bölgelerinde devam eden protestolarda, göstericiler ana yolları trafiğe kapattı.

Çiftçiler, komşu Maharaştra ve güneydeki Tamil Nadu eyaletlerinde de gösteri düzenledi.

Üç yıldır kuraklıkla mücadele eden Hint çiftçiler, son aylarda sık sık protesto eylemleri yapıyor.

Hindistan'da aşırı sıcaklar tarım ürünlerine zarar verirken, yoksulluğun yaygın olduğu ülkede inşaat ve tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda kalıyor.

Ülkenin doğusunda Orissa eyaletinde geçen ay sıcak hava dalgasına bağlı nedenlerle 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin Telangana eyaletinde de 1 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 167 kişi ölmüştü.



İlgili Konular hindistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
ŞİÖ Savunma Bakanları Kazakistan'da
ŞİÖ Savunma Bakanları Kazakistan'da

Kazakistan’da ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısında 2018-2019 dönemi iş birliği planı ve askeri birimleri arasında tarihi ve kültürel mirasların incelenmesi ve korunması protokolü imzalandı
Güney Sudan'dan petrol şirketlerine davet
Güney Sudan'dan petrol şirketlerine davet

Güney Sudan Petrol Bakanı Gatkuoth, "Kaynakları hızlı bir şekilde geliştirecek olan şirketleri cezbetmek ve onlarla çalışmak istiyoruz" dedi
Almanya İncirlik'ten çekiliyor
Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Alman Bakanlar Kurulu, askerlerin İncirlik'ten çekilmesi konusunda karar aldı.
Michael D'Andrea İran için yine sahnede
Michael D'Andrea İran için yine sahnede

CIA'nın yeni İran operasyon masası şefi "Ayetullah Mike" kod adlı Michael D'Andrea iş başında...
Kazakistan'ın nüfusu 18 milyon kişiye ulaştı
Kazakistan'ın nüfusu 18 milyon kişiye ulaştı

Kazakistan'da 10 yılda bir düzenlenen nüfus sayımında nüfusun 18 milyona ulaştığı açıklandı
İncil Özbek diline çevrildi
İncil Özbek diline çevrildi

Taşkent’te ilk defa Özbek dilinde yayınlanan İncil'in tanıtımı yapıldı
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 5 ölü
Hindistan'da çiftçilerin protestosunda 5 ölü

Kuraklığın vurduğu ülkede ürünleri için daha iyi fiyat ve tarım kredi borçlarının silinmesini isteyen çiftçilere polisin müdahalesi sırasında 5 kişi öldü
Katar'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına cevap
Katar'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına cevap

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ülkesinin, komşularıyla yaşadığı diplomatik krizin çözümü için "diyaloğa hazır" ve "arabuluculuğa açık" olduğunu bildirdi. Al Sani, Suudi Arabistan'ın açıklamasında ülkesine yönelttiği "bölge istikrarını sarsmak hedefiyle terör gruplarını kucaklama" suçlamasını reddetti
Fanatik Yahudilerden El-Cezire ofisine saldırı
Fanatik Yahudilerden El-Cezire ofisine saldırı

El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi
Esed rejimi kuşattığı Hola'yı susuz bıraktı
Esed rejimi kuşattığı Hola'yı susuz bıraktı

Suriye'de Esed rejimi, Humus ilinde askeri kuşatmada tuttuğu Hola bölgesindeki barajın suyunu kesti
Çin'de üniversite sınavı Gao Kao başladı
Çin'de üniversite sınavı Gao Kao başladı

Dünyanın en zor sınavlarından biri kabul edilen Gao Kao'ya bu yıl 9,4 milyon öğrenci katılıyor
İran Meclisi'nde silahlı saldırı düzenlendi
İran Meclisi'nde silahlı saldırı düzenlendi

İran Meclisi'nde Ayetullah Humeyni türbesi önünde silahlı saldırı düzenlendi
Moritanya da Katar'la diplomatik ilişkileri kesti
Moritanya da Katar'la diplomatik ilişkileri kesti

Moritanya hükümeti, Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.
Okyanuslardaki plastik çöpler 2050'de balıklardan fazla olacak
Okyanuslardaki plastik çöpler 2050'de balıklardan fazla olacak

BM Genel Sekreteri Guterres, okyanusların daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında bulunduğunu belirterek, hiçbir şey yapılmazsa 2050'de plastik çöplerin balıklardan fazla olabileceği uyarısında bulundu.
Nijerya doğal kaynak zengini ama enerji fakiri
Nijerya doğal kaynak zengini ama enerji fakiri

"Afrika'nın devi" olarak adlandırılan kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya, zengin doğal kaynaklarına, geniş tarım alanlarına ve Afrika'da en büyük potansiyele sahip ülkelerden biri olmasına rağmen az gelişmişliğiyle göze çarpıyor.

Haberler

Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye
Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye

Keşmir'de iletişime engel
Keşmir'de iletişime engel

Hindistan'da 'kesim için inek satışı yasağına' tepki
Hindistan'da 'kesim için inek satışı yasağına' tepki

Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiası
Hindistan'ın BM gözlemcilerine ateş açtığı iddiası

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 167 kişi öldü
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 167 kişi öldü

Hindistan'da çocuk kaçırdıkları iddiasıyla 6 kişi öldürüldü
Hindistan'da çocuk kaçırdıkları iddiasıyla 6 kişi öldürüldü

Hindistan'dan Zakir Naik hakkında kırmızı bülten talebi
Hindistan'dan Zakir Naik hakkında kırmızı bülten talebi

Hindistan'da eski yüksek mahkeme yargıcına hapis cezası
Hindistan'da eski yüksek mahkeme yargıcına hapis cezası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 