Katar'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına cevap

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ülkesinin, komşularıyla yaşadığı diplomatik krizin çözümü için "diyaloğa hazır" ve "arabuluculuğa açık" olduğunu bildirdi.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, CNN'e verdiği röportajda, "Diyaloğa ve oturup konuşmaya hazırız. Biz burada 'süper güç' değiliz ve meselelerin çatışma yoluyla çözüleceğine inanmıyoruz." dedi.
Al Sani, ülkesinin "terörü desteklediği" yönündeki suçlamaları yalanladı.
Katarlı bakan, bu iddialara ilişkin, "Katar terörün finanmasıyla mücadele ediyor ve dünyayı potansiyel teröristlere karşı korumakta katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.
Suudi Arabistan'ın açıklamasında ülkesine yönelttiği "bölge istikrarını sarsmak hedefiyle terör gruplarını kucaklama" suçlamasını reddeden Al Sani, şunları kaydetti:
"Bu açıklama çelişkilerle doludur çünkü açıklamada bir yandan İran'ı öte yandan Suriye'deki aşırıcı grupları desteklediğimiz söyleniyor. Bir yandan Suudi Arabistan ve Yemen'deki Müslüman Kardeşleri diğer yandan Husileri desteklediğimizden bahsediliyor ki bunlar tüm çatışma sahalarında husumet içerisindeler. Suudi Arabistan'daki muhalefeti ve Katif'teki mezhepsel hareketleri desteklediğimiz yönündeki malumatlar da tamamen yanlıştır. Suudi Arabistan ile Katar istihbaratı ve güvenlik birimleri arasında iş birliği var ve Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğine hizmet ediyor. "
ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik krize ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımına da değinen Al Sani, bölgeye son ziyareti sırasında Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin "çeşitli ülkeler tarafından terörün finanse edilmesinin durdurulması gerektiği" konusunun ele alındığını vurguladı.
Al Sani ayrıca ABD'deki resmi ajanslar tarafından yayınlanan birçok raporda Katar'ın terör finansmanıyla mücadeledeki rolünün övüldüğüne işaret etti.
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ülkesinin, komşularıyla yaşadığı diplomatik krizin çözümü için "diyaloğa hazır" ve "arabuluculuğa açık" olduğunu bildirdi. Al Sani, Suudi Arabistan'ın açıklamasında ülkesine yönelttiği "bölge istikrarını sarsmak hedefiyle terör gruplarını kucaklama" suçlamasını reddetti
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