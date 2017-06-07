11:06, 07 Haziran 2017 Çarşamba

DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk adliyede





Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, adliyeye gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki (TEM) işlemleri tamamlandı. Bayancuk ile beraberinde gözaltına alınan M.Y. (önde) de adliyeye sevk edildi. Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bayancuk ile beraberinde gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bayancuk, Sakarya'ya getirilmişti.

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