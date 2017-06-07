DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk adliyede

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki (TEM) işlemleri tamamlandı.
Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bayancuk ile beraberinde gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bayancuk, Sakarya'ya getirilmişti.
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Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, adliyeye gönderildi
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