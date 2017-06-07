İncil Özbek diline çevrildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan'ın Başkenti Taşkent’te ilk defa Özbek dilinde yayınlanan İncil'in tanıtımı yapıldı.
İncil tanıtımı Rus Ortodoks Kilisesi'nin Özbekistan ve Taşkent Bölgesel ruhani ve idari merkezinde gerçekleşti. Sunum sırasında, İncil'in daha önce Özbek dilinde fragmanlar halinde çevirtildiği ve tam çeviri üzerinde yapılan çalışmaların neredeyse 25 yıl sürdüğü belirtildi. Tercüme üzerinde profesyonel dilbilimciler, çevirmenler, ve din uzmanları çalıştı.
İncil tanıtımının Özbekistan Bakanlar Kurulu Dini İdaresi desteğiyle, “Özbekistan İncil topluluğu ve İncil Çeviri Enstitüsü tarafından organize edildiği bildirildi.
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