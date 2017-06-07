11:03, 07 Haziran 2017 Çarşamba

İncil Özbek diline çevrildi





Taşkent’te ilk defa Özbek dilinde yayınlanan İncil'in tanıtımı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'ın Başkenti Taşkent’te ilk defa Özbek dilinde yayınlanan İncil'in tanıtımı yapıldı. İncil tanıtımı Rus Ortodoks Kilisesi'nin Özbekistan ve Taşkent Bölgesel ruhani ve idari merkezinde gerçekleşti. Sunum sırasında, İncil'in daha önce Özbek dilinde fragmanlar halinde çevirtildiği ve tam çeviri üzerinde yapılan çalışmaların neredeyse 25 yıl sürdüğü belirtildi. Tercüme üzerinde profesyonel dilbilimciler, çevirmenler, ve din uzmanları çalıştı. İncil tanıtımının Özbekistan Bakanlar Kurulu Dini İdaresi desteğiyle, “Özbekistan İncil topluluğu ve İncil Çeviri Enstitüsü tarafından organize edildiği bildirildi.



İlgili Konular Özbekistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.