11:30, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Kazakistan'ın nüfusu 18 milyon kişiye ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

KazTAG ajansının raporuna göre, Kazakistan'ın nüfusu 18 milyon kişiye ulaştı.

Kazakistan Ekonomi Bakan Yardımcısı R. Dalenov pazartesi günü yaptığı basın toplantısında, “Bu rakam sevindiricidir. Sayımız 18 milyona ulaştı. Biz genel nüfus sayımını 10 yılda bir düzenliyoruz. Ancak nüfus kaydı bilgileri düzenli olarak toplanmaktadır. Son çalışmada bölgesel rakamlar da netleştirildi”, dedi.

Dalenov, "Şimdi online sayacı başlatmak istiyoruz. Artık her vatandaş istediği anda nüfus sayısını öğrenebilecek. Veriler doğum ve ölüm sayısını, ülkemize gelen ya da gidenlerin sayısını içerecek. Gelecek ay bu uygulamayı başlatacağız”.

Kazakistan İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, 1 Nisan 2017 tarihinde Kazakistan'ın nüfusu 17 milyon 975 bin 800 kişi idi.

