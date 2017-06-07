11:50, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Michael D'Andrea İran için yine sahnede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

“Ayetullah Mike” lakabıyla bilinen, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü operasyon da dahil olmak üzere CIA’in birçok gizli operasyonunu yöneten ve Müslümanlığı seçmiş Michael D’Andrea, CIA’in İran operasyonlarının başına getirildi.

CIA’in İran’daki operasyonlarının başına getirdiği D’Andrea ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde, Matthew Rosenberg ve Adam Goldman imzasıyla bir makale yayınlandı. Makalede; sertlik yanlısı ve agresif bir kişilik olan ve “Ayetullah Mike” ya da “Karanlık Prens” lakaplarıyla bilinen D’Andrea’nın İran ile ilgili bölüme atanmasının, Trump yönetiminin ve dolayısıyla ABD’nin İran konusunda daha da sertleşeceği yönünde önemli bir gösterge olduğu yorumuna yer verildi.

D’Andrea CIA çevrelerinde, El Kaide’nin zayıflatılmasının ardındaki bir numaralı isim olarak görülüyor ve Ortadoğu’da sayısız CIA operasyonuna katıldığı belirtiliyor.

Makalede D’Andrea’yla ilgili ayrıntılı bilgilere de yer veriliyor. Virginia’da doğup büyüyen D’Andrea’nın ailesinin de iki kuşaktır CIA’e bağları olduğu belirtiliyor. Bir işkolik ve aşırı boyutlarda sigara tiryakisi olduğu söylenen D’Andrea hakkındaki çok ilginç bir başka bilgi ise Müslüman bir kadınla evlendikten sonra kendisinin de İslam dinini seçmiş olması.

D’Andrea’nın İran konusundaki kişisel görüşleri ise kamuoyunda bilinmiyor. NYT’deki makaleye göre bu çok da önemli değil, zira D’Andrea’nın üstlendiği görev politika yapma ile değil uygulamayla ilgili. D’Andrea’nın sert kişiliği, tarzı, şimdiye kadar Afganistan, Pakistan, Yemen gibi ülkelerdeki acımasız uygulamaları, İran’a karşı izlenecek yeni politikanın sertleşeceğinin de göstergesi olarak görülüyor.