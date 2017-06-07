12:25, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Güney Sudan'dan petrol şirketlerine davet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Sudan Petrol Bakanı Ezekiel Lol Gatkuoth, uluslararası petrol şirketlerini ülkelerindeki 4 blokta petrol arama ve üretmek için görüşmeye davet etti.

Gatkuoth, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017'de (Africa Oil&Power 2017)", yaptığı konuşmada ülkesinin enerji sektörü hakkında bilgi vererek uluslararası petrol şirketlerini petrol aramaya davet etti.

Gatkuoth, daha fazla petrol üretmek için daha fazla petrol keşfinin gerekli olduğunu vurgulayarak, kazan-kazan modeliyle birlikte çalışılabileceğini söyledi.

Halen ülkelerindeki iki blok için aralarında Fransız enerji şirketi Total'in de bulunduğu bazı şirketlerle görüştüklerini ifade eden Gatkuoth, "Uluslararası petrol şirketlerine mesajım Güney Sudan'ın her zaman iş dünyasıyla ortaklığa hazır olduğudur. Kaynakları hızlı bir şekilde geliştirecek olan şirketleri cezbetmek ve onlarla çalışmak istiyoruz. İlgilenen şirketleri ülkemize çekmeye devam etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Güney Sudan'da toplam kapasitesi günlük 127 bin varile uluşacak 4 rafineri projelerinin bulunduğunu belirten Gatkuoth, bölgede üretim, dağıtım ve depolama için büyük bir talebin olduğunu da kaydetti.

Bu arada, günlük 130 bin varil petrol üretimine sahip olan Güney Sudan, 2018 yılına kadar toplam petrol üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor.