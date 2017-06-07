12:47, 07 Haziran 2017 Çarşamba

ŞİÖ Savunma Bakanları Kazakistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) dünya halkının yüzde 40'nı birleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev toplantı için Kazakistan'a gelen ŞİÖ ülkeleri savunma bakanlarını kabul etti.

Kabule Kazakistan Savunma Bakanı Saken Jasuzakov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırgızistan Savunma Bakanı Raimberdi Düyşönbiyev, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo Şerali, Çin Savunma Bakanı Çang Vançuen, Özbekistan Savunma Bakanı Kabul Berdiyev ve ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov katıldı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, toplantıda yaptığı konuşmada, örgütün Şanghay tüzüğünün kabul edilmesinden bu yana 15 yıl içinde önemli ortak çalışmaları yaptığına işaret ederek, bu hafta sonu yapılacak ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesinde Hindistan ile Pakistan’ın örgüte tam üyeliğinin kabul edileceğini söyledi.

Nazarbayev, “Böylece ŞİÖ, dünya halkının yüzde 40’ını birleştiriyor. Önemli olan uzlaşma temelinde tüm sorunların çözülmesini sağlayan ‘Şanghay ruhunu’ korumaktır.” ifadelerini kullandı.

Örgütün ekonomik unsurunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “Yeni İpek Yolu” projesinin ŞİÖ’ye olumlu dinamik kazandıracağını, projenin tüm üye ülkelerle desteklendiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısında bakanlar, uluslararası gündemdeki konular ve bölge güvenliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca ŞİÖ savunma bakanlıkları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun da görüşüldüğü toplantıda ŞİÖ 2018-2019 dönemi iş birliği planı ve askeri birimleri arasında tarihi ve kültürel mirasların incelenmesi ve korunması protokolü imzalandı.

Bir sonraki ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısı, 2018’de Çin’de yapılacak.